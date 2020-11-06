Головний тренер Барселони Рональд Куман прокоментував кінцівку матчу проти Динамо (2:1), під час якої Ліонель Мессі навіть не збирався відпрацьовувати в пресингу.

"Він великий гравець. У нього як і раніше багато якостей, і він показує це. Я знаю, що він забив з пенальті і завжди має вплив... Ми хочемо знайти йому місце, де він буде найбільш небезпечний для суперника. Це дуже важливо. Він грав на різних позиціях, фальшива дев'ятка, нападник.

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Я бачу, що з ним все гаразд, емоційно він сильний. Він переможець і це показує. У когось є більші проблеми, м'яч навіть не доходить до них. Ви можете зловити будь-якого гравця, який ходить по полю пішки. Я цього не бачив і мені це не цікаво. Ставлення Мессі чудове, і я не збираюсь про це сперечатися. Якщо за рахунку 2-1 на 93 хвилині ви сфотографували, як він ходить, то це не дає вам права оцінювати його роботу", – цитує Кумана Marca.

Додамо, що Мессі провів 9 матчів у поточному сезоні, відзначився 4 голами та 4 асистами.

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