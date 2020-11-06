Аргентина объявила заявку на ближайшие матчи – Месси будет иметь серьезные нагрузки перед Динамо
Наставник аргентинцев Лионель Скалони выбрал состав для ноябрьского сбора.
Полная заявка "альбиселесте" состоит из 25 игроков, информирует Twitter AFA.
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В список ожидаемо попал и Лионель Месси. Ноябрь будет крайне насыщенным для звезды Барселоны. Сначала придется провести два матча за сборную (следует учесть и большие перелеты), а затем сразу топ-поединок в Примере – 21 ноября выезд к Атлетико. Это означает, что у Месси почти не будет отдыха перед битвой с Динамо в Лиге чемпионов (24 ноября).
Добавим, что Аргентина вместе с Бразилией возглавляют южноамериканский отбор на чемпионат мира – у обоих китов по 6 очков.
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