Бывший игрок Реала Предраг Миятович поделился ожиданиями от матча мадридцев с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов и оценил роль Килиана Мбаппе в встрече.

"Это ранний финал, в котором сыграют две команды, ставящие серьезные задачи в этом турнире. Реал имеет множество преимуществ во многих аспектах. Ла Лигу забывать не стоит, однако сейчас начинается самое вкусное, и игроки это понимают.

ПСЖ объявил заявку на матч с Реалом – возвращение Неймара

Если Бензема сможет сыграть, то это будет огромным плюсом для Реала. Но и без него команде по силам победить. Что касается Мбаппе, то он имеет сильный характер. Однако, по-моему, он будет под огромным давлением. Возможно, он с этим справится, но это не пройдет незамеченным. Я говорю по собственному опыту.

В Париже он постарается выдать игру всей своей жизни, однако тот факт, что он будет понимать по ходу ответного матча на Сантьяго Бернабеу, что здесь лежит его будущее, пойдет Реалу на пользу", – поделился Миятович в комментарии AS.

Добавим, что поединок 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Реал состоится 15 февраля, начало в 22:00. Что касается Мбаппе, то француз провел за парижан 31 матч в этом сезоне, в которых отличился 21 голом и 16 ассистами.

ПСЖ – Реал Мадрид: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов