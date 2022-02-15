"Це ранній фінал, у якому зіграють дві команди, які ставлять серйозні завдання у цьому турнірі. Реал має багато переваг у багатьох аспектах. Ла Лігу забувати не варто, проте зараз починається найсмачніше, і гравці це розуміють.

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Якщо Бензема зможе зіграти, це буде величезним плюсом для Реала. Але і без нього команді під силу перемогти. Що стосується Мбаппе, він має сильний характер. Проте, як на мене, я думаю, він буде під величезним тиском. Можливо, він із цим впорається, проте це не пройде непоміченим. Я говорю з власного досвіду.

У Парижі він постарається видати гру всього свого життя, однак той факт, що він розумітиме по ходу матчу-відповіді на Сантьяго Бернабеу, що тут лежить його майбутнє, піде Реалу на користь", – поділився Міятовіч у коментарі AS.

Додамо, що поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Реал відбудеться 15 лютого, початок о 22:00. Щодо Мбаппе, то француз провів за парижан 31 матч у цьому сезоні, в яких відзначився 21 голом та 16 асистами.

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