Парижане заявили 24 игрока на встречу с Реалом на матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный твиттер ПСЖ. Отметим, что Неймар также попал в список, хотя была вероятность, что бразилец пропустит встречу из-за повреждения. Это первое попадание форварда в заявку после травмы, из-за которой десятка ПСЖ пропустил более двух месяцев.

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Голкиперы: Навас, Доннарумма, Летелье.

Защитники: Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Курзава, Диалло, Керер, Мендеш.

Полузащитники: Верратти, Паредес, Ди Мария, Данила Перейра, Вейналдум, Эррера, Дракслер, Гуйе, Симонс.

Нападающие: Мбаппе, Икарди, Месси, Неймар.

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Добавим, что встреча с Реалом состоится уже сегодня, 15 февраля, на Парк де Пренс, начало в 22:00.

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