Рауль Гонсалес Бланко перебуває у шорт-листі німецького клубу, інформує Bild.

Футболістам Реала заборонили торкатися до Беллінгема на тренуванні

Казковий прогрес Уніона обірвався у нинішньому сезоні, тому довелося попрощатись з Урсом Фішером. Пріоритетним варіантом на заміну вважається Альфред Схрьодер, який нещодавно покинув тренерський місток Аль-Айна. Якщо домовитися не вдасться, то наступним у черзі буде Рауль.

Легендарний іспанець непогано працює на чолі молодіжки Реала, проте на дорослому рівні не має жодного досвіду. Цікаво, що Уніон завершить груповий етап ЛЧ якраз матчем проти "вершкових".

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