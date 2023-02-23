Джон О'Ши будет исполнять обязанности ассистента Стивена Кенни, сообщает официальный сайт ирландской Футбольной ассоциации.

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Легенда Манчестер Юнайтед завершил игровую карьеру в 2019 году и сразу принялся за работу тренера. O'Ши уже успел поработать помощником в Рединге, ирландской молодежке и Сток Сити. 41-летний специалист не покидает "гончаров", а будет совмещать две должности с родной национальной сборной, в которой в свое время наиграл 119 матчей (третий показатель в истории).

Напомним, Ирландия была соперником Украины в предыдущем розыгрыше Лиги наций. "Зеленая армия" набрала одно очко в матчах с командой тогда еще Петракова и заняла третье место группы.

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