Легенда Манчестер Юнайтед став тренером нещодавнього суперника України
Тренерський штаб збірної Ірландії поповнився дуже відомим прізвищем.
Джон О'Ші буде виконувати обов'язки асистента Стівена Кенні, інформує офіційний сайт ірландської Футбольної асоціації.
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Легенда Манчестер Юнайтед завершив ігрову кар'єру в 2019 році і відразу взявся за роботу тренера. O'Ші вже встиг попрацювати помічником в Редінгу, ірландській молодіжці і Сток Сіті. 41-річниий фахівець не покидає "гончарів", а буде поєднувати дві посади з рідною національною збірною, в якій свого часу награв 119 матчів (третій показник в історії).
Нагадаємо, Ірландія була суперником України в попередньому розіграші Ліги націй. "Зелена армія" набрала одне очко в матчах з командою тоді ще Петракова і посіла третю сходинку групи.