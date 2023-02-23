Джон О'Ші буде виконувати обов'язки асистента Стівена Кенні, інформує офіційний сайт ірландської Футбольної асоціації.

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Легенда Манчестер Юнайтед завершив ігрову кар'єру в 2019 році і відразу взявся за роботу тренера. O'Ші вже встиг попрацювати помічником в Редінгу, ірландській молодіжці і Сток Сіті. 41-річниий фахівець не покидає "гончарів", а буде поєднувати дві посади з рідною національною збірною, в якій свого часу награв 119 матчів (третій показник в історії).

Нагадаємо, Ірландія була суперником України в попередньому розіграші Ліги націй. "Зелена армія" набрала одне очко в матчах з командою тоді ще Петракова і посіла третю сходинку групи.

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