АПЛ отметила вклад англичанина в чемпионат. Эшли Коул стал первым игроком в 2024 году, который вошел в зал славы английской Премьер-лиги.

"Салах не является игроком мирового класса": экс-звезда АПЛ жестоко раскритиковал нападающего Ливерпуля

Защитник больше всего известен своими выступлениями на клубном уровне за Арсенал и Челси. Коул был частью команды "канониров", которая установила рекорд АПЛ, не проиграв ни одного матча в сезоне 2003/04. В составе Арсенала Эшли он дважды завоевывал титул чемпиона Англии, а с Челси выигрывал Лигу чемпионов.

Коул провел всего 385 матчей в английской Премьер-лиге, забив 15 голов и сделав 31 результативную передачу.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.).

Напомним, что зал славы АПЛ был основан в 2021 году и посвящен выдающимся футболистам. Включаются в него только игроки, которые завершили карьеру до 1 августа 2020 года. Ранее отличие получили Дидье Дрогба, Петр Чех, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Тьерри Анри, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Алан Ширер.

Эффект Грейдарссона: исландец, который пять раз вылетал из АПЛ