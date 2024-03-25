АПЛ відзначила внесок англійця у чемпіонат. Ешлі Коул став першим гравцем у 2024 році, який увійшов до зали слави англійської Прем'єр-ліги.

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Захисник найбільше відомий своїми виступами на клубному рівні за Арсенал та Челсі. Коул був частиною команди "канонірів", яка встановила рекорд АПЛ, не програвши жодного матчу у сезоні 2003/04. У складі Арсенала Ешлі він двічі здобував титул чемпіона Англії, а з Челсі вигравав Лігу чемпіонів.

Коул провів загалом 385 матчів у англійській Прем'єр-лізі, забивши 15 голів і зробивши 31 результативну передачу.

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Нагадаємо, що зал слави АПЛ був заснований у 2021 році та присвячений видатним футболістам. Включаються до нього лише гравці, які завершили кар'єру до 1 серпня 2020 року. Раніше відзнаку отримали Дідьє Дрогба, Петр Чех, Девід Бекхем, Денніс Бергкамп, Ерік Кантона, Тьєррі Анрі, Рой Кін, Френк Лемпард, Стівен Джеррард і Алан Ширер.

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