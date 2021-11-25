"Впереди еще длинный путь. Хави очень мотивирован и имеет большую энергию. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Считаю, что приход Хави вызвал немного больше уважения со стороны наших оппонентов. Они знают, что мы можем побеждать снова.

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Одолеть Баварию нам вполне по силам. Состоится чудо, я убежден. Мы собираемся победить. Возвращение Фати? Возможно, это будут оценивать врачи", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, перед последним туром ЛЧ на вторую путевку в плей-офф претендуют Барселона (7 очков) и Бенфика (5). Каталонцы поедут в гости к немотивированной Баварии, а лиссабонцы будут принимать Динамо, уже потерявшее шанс на еврокубковую весну.

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