"Попереду ще довгий шлях. Хаві дуже мотивований і має велику енергію. Я сподіваюся, що у нас усе буде добре. Вважаю, що прихід Хаві викликав трохи більше поваги з боку наших опонентів. Вони знають, що ми можемо перемагати знову.

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Здолати Баварію нам цілком до снаги. Відбудеться диво, я переконаний. Ми збираємось перемогти. Повернення Фаті? Можливо, оцінювати будуть лікарі", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, перед останнім туром ЛЧ на другу путівку у плей-офф претендують Барселона (7 очок) і Бенфіка (5). Каталонці поїдуть в гості до немотивованої Баварії, а лісабонці прийматимуть Динамо, яке вже втратило шанс на єврокубкову весну.

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