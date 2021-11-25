Медштаб первой команды "блаугранас" покинули еще двое работников – Луис Тиль и Хавьер Ангуас, сообщает Marca со ссылкой на TV3.

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Хави с самого начала имел претензии к работе командных врачей. В частности, Тиль отвечал за реабилитацию Ансу Фати, который второй сезон подряд страдает от травм. Рулевой Барселоны надеется пригласить других специалистов и уже имеет кандидатов. В скором времени из молодежной в первую команду будет переведен Ксавье Валле.

Также Хави хотел бы вернуть на Камп Ноу Рикарда Пруну. Этот врач провел в структуре Барсы 25 лет, но в ноябре 2020-го присоединился к штабу сборной ОАЭ. За его приглашение каталонцам придется платить компенсацию.

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