В среду, 10 апреля, Барселона обыграла в гостях ПСЖ в первом четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 3:2. Жоан Лапорта был настолько впечатлён этим результатом, что после игры решил устроить игрокам своей команды сюрприз – он заказал большое количество гамбургеров в одном из французских ресторанов. Об этом информирует AS.

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При этом Лапорта вёл себя очень сдержанно при встрече с футболистами в раздевалке Барселоны. Сообщается, что президент "блаугранас" не проявлял бурных эмоций и не производил неконтролируемых прыжков и объятий.

Согласно источнику, по совету сотрудников службы безопасности клуба, никто из игроков Барселоны после игры не остановился раздать автографы болельщикам перед посадкой в клубный автобус. Единственным, кто сделал это, был Маркос Алонсо. Фланговый защитник сделал это после того, как ребенок сказал ему, что его тоже зовут Алонсо.

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