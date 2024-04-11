У середу, 10 квітня, Барселона обіграла в гостях ПСЖ у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів із рахунком 3:2. Жоан Лапорта був настільки вражений цим результатом, що після гри вирішив влаштувати гравцям своєї команди сюрприз – він замовив велику кількість гамбургерів в одному з французьких ресторанів. Про це інформує AS.

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При цьому Лапорта поводився дуже стримано під час зустрічі з футболістами в роздягальні Барселони. Повідомляється, що президент "блаугранас" не виявляв надмірних емоцій і не робив неконтрольованих стрибків та бурхливих обіймів.

Згідно з джерелом, за порадою співробітників служби безпеки клубу, ніхто з гравців Барселони після гри не зупинився роздати автографи вболівальникам перед посадкою в клубний автобус. Єдиним, хто зробив це, був Маркос Алонсо. Фланговий захисник зробив це після того, як дитина сказала йому, що його теж звуть Алонсо.

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