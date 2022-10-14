Президент "блаугранас" запевнив, що невдалий виступ у Лізі чемпіонів не є підставою для зміни головного тренера.

"Тренерський штаб Барселони робить усе, щоб команда була конкурентноздатною. Потрібно забути невдачі в Лізі чемпіонів. Зараз ми їдемо в Мадрид на матч проти Реала у статусі лідерів чемпіонату.

Реал – Барселона: Лунін почув остаточний вердикт щодо участі в Класіко

Майбутнє Хаві? Я розмовляв із ним після матчу з Інтером. Сказав йому дивитися вперед. На найближчі 2 тижні Барселона зосереджена лише на Ла Лізі. Прошу вболівальників Барселони продовжувати вірити і підтримувати Хаві.

Вся команда важко працює. Я розумію, що у фанатів великі очікування, бо вони бачать, що команда поступово виходить зі складної ситуації", – цитує Лапорту Marca.

Нагадаємо, у 4-х турах ЛЧ Барса набрала тільки 3 очки. Для виходу в плей-офф каталонцям потрібно перемагати Баварію і Вікторію, а також сподіватися, що Інтер втратить очки у двох матчах із цими ж командами.

Барселона – Інтер: хто винен у каталонській кризі, конфлікт між Мессі та Піке