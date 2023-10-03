Ланс в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ принимает Арсенал. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ланс – Арсенал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – Зинченко в основе

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 Ланс – Арсенал начнется в 22:00 по киевскому времени. Александр Зинченко снова вышел в основном составе. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO Футбол 4.

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Ланс начал выступление в ЛЧ, расписав ничью с Севильей (1:1). Арсенал же в первом туре разгромил ПСВ со счётом 4:0.

Стартовые составы

Ланс:

Арсенал:

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