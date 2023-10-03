Ланс – Арсенал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – Зинченко в основе
21:30 - Читати українською
Ланс в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ принимает Арсенал. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 Ланс – Арсенал начнется в 22:00 по киевскому времени. Александр Зинченко снова вышел в основном составе. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO Футбол 4.
"Это опасно": Почеттино – о кадровом эксперименте наставника Зинченко
Ланс начал выступление в ЛЧ, расписав ничью с Севильей (1:1). Арсенал же в первом туре разгромил ПСВ со счётом 4:0.
Стартовые составы
Ланс:
Арсенал:
Арсенал вытащил счастливый билет, победитель еврокубка и французская сенсация: Лига чемпионов, представление группы В
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter