Ланс – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – Зінченко в основі
21:30 - Читать на русском
Ланс в рамках 2-го туру групового етапу ЛЧ приймає Арсенал. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
20' live
14’ Габріел Жезус
Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 Ланс – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Олександр Зінченко знову вийшов у основному складі. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO Футбол 4.
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Ланс розпочав виступ у ЛЧ, розписавши нічию з Севільєю (1:1). Арсенал же у першому турі розгромив ПСВ з рахунком 4:0.
Стартові склади
Ланс:
Арсенал:
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