Ланс в рамках 2-го туру групового етапу ЛЧ приймає Арсенал. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Ланс – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – Зінченко в основі

Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 Ланс – Арсенал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Олександр Зінченко знову вийшов у основному складі. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO Футбол 4.

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Ланс розпочав виступ у ЛЧ, розписавши нічию з Севільєю (1:1). Арсенал же у першому турі розгромив ПСВ з рахунком 4:0.

Стартові склади

Ланс:

Арсенал:

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