"Был ли наш прессинг ключом к победе? В оборонительной трети поля Шахтёра прессинговать соперника гораздо сложнее, чем в нашей. Пространство позади нас больше, и если бы мы не были эффективны против команды, которая разыгрывает мяч от вратаря, мы могли бы от этого пострадать. У нас же был полный порядок в структуре во время высокого прессинга, мы хорошо подготовились. Шахтер расставляет много людей в центральном коридоре, правый защитник часто попадает в центр, Зубков опускается вниз и дает ширину своему коридору... Происходит много "разменов" между полузащитниками. Нам нужно было быть организованными и понимать, где и как прессинговать соперника, чтобы получать возможность организовывать голевые атаки.

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Мы провели хорошую игру, пропустив нелепый гол. Когда Шахтёр забивал нам первый мяч, мои парни остановились, увидев поднятый флаг от лайнсмена. Он после этого извинился, но пути назад уже не было – гол был засчитан.

Мы столкнулись со сложной командой, уверенными в себе игроками, которые чётко знают свои функции на поле. Чтобы выиграть в таком матче, нужно было выложиться на 100%. Мы пошли в атаку, пропустили еще один мяч, в достоверности которого у меня есть много сомнений. А еще эта индивидуальная ошибка... Я акцентирую на этом внимание, потому что это важно. Мы стремимся к солидности в обороне, но сегодня по тем или иным причинам мы были не так компетентны, да и судейская бригада тоже была не на самом высоком уровне.

Теперь пришло время отдохнуть и подумать о следующей игре в чемпионате со Спортингом, которая для нас очень важна", – цитирует Консейсау CNN Portugal.

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