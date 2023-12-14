"Чи був наш пресинг ключем до перемоги? В оборонній третині поля Шахтаря пресингувати суперника набагато складніше, ніж у нашій. Простір позаду нас більший, і якби ми не були ефективні проти команди, яка розігрує м'яч від воротаря, ми могли б від цього постраждати. У нас же був повний порядок у структурі під час високого пресингу, ми добре підготувалися. Шахтар розставляє багато людей у центральному коридорі, правий захисник часто потрапляє в центр, Зубков опускається вниз і дає ширину своєму коридору... Відбувається багато "розмінів" між півзахисниками. Нам потрібно було бути організованими і розуміти, де і як пресингувати суперника, щоб отримувати можливість організовувати гольові атаки.

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Ми провели хорошу гру, пропустивши безглуздий гол. Коли Шахтар забивав нам перший м'яч, мої хлопці зупинилися, побачивши піднятий прапорець від лайнсмена. Він після цього перепросив, але шляху назад уже не було – гол було зараховано.

Ми зіткнулися зі складною командою, впевненими в собі гравцями, які чітко знають свої функції на полі. Щоб виграти в такому матчі, потрібно було викластися на 100%. Ми пішли в атаку, пропустили ще один м'яч, у достовірності якого в мене є багато сумнівів. А ще ця індивідуальна помилка... Я акцентую на цьому увагу, тому що це важливо. Ми прагнемо солідності в обороні, але сьогодні з тих чи інших причин ми були не такі компетентні, та й суддівська бригада теж була не на найвищому рівні.

Тепер настав час відпочити і подумати про наступну гру в чемпіонаті зі Спортінгом, яка для нас дуже важлива", – цитує Консейсау CNN Portugal.

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