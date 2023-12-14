"Шахтёр – идеальный соперник? Я стараюсь хорошо играть в каждой игре. Я снова оформил дубль в ворота Шахтера и очень этому рад. Команда заслужила эту победу благодаря усилиям, которые мы приложили с самого начала. Теперь главное спокойно отметить эту победу, ведь уже в понедельник нас ждёт тяжелый матч со Спортингом.

Порту – Шахтер – видео голов

Высокий прессинг? Мы играем так в каждом матче. Это то, о чём нас просил тренер. Он сказал, что матч с Шахтёром – финал, мы не рассматривали иных вариантов кроме победы. У меня нет пожеланий во время жеребьёвки. Мы в любом случае встретимся с сильной командой. Консейсау очень хорошо готовит эти игры, посмотрим.

Стать игроком сборной Португалии? Мне не нужно заявлять о себе, все и так видят мою игру и мою работу. Я намерен продолжать выступать на этом же уровне. Посмотрим, что произойдёт в будущем", – цитирует Галену CNN Portugal.

Шахтер не смог выйти в плей-офф ЛЧ, проиграв Порту в битве с восемью голами – Сикан стал первым после Шевченко