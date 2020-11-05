Уже традиционно после завершения всех матчей тура УЕФА выбрал четверку претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В перечень попали:

– Алассан Плеа (Боруссия М) – за три гола в матче с Шахтером (6:0);

– Диогу Жота (Ливерпуль) – за хет-трик в матче с Аталантой (5:0);

– Эрлинг Холанд (Боруссия Д) – за дубль в ворота Брюгге (3:0);

– Юссеф Эн-Несири (Севилья) – за два гола в матче с Краснодаром (3:2).

Проголосовать за своего кандидата можно на официальном сайте УЕФА.

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