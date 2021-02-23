Лацио – Бавария

23 февраля, 22:00. Рим, Стадио Олимпико

Главный арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Бавария в течение года оформила секстюпл – выиграла все шесть турниров. Статус лучшей команды планеты официально подтвержден. Парадокс в том, что де-факто мюнхенцы уже не являются сильнейшими. С лета мощность Баварии существенно упала. Более чем в половине матчей Бундеслиги "ротэн" пропускают первыми, а на групповом этапе Лиги чемпионов ребята Флика не только больше всех забили, но и стали одними из худших по количеству и качеству допущенных моментов у своих ворот.

Мессі заважає Барселоні, "прокляття" Конте та монументальні Рамос і Холанд – 10 уроків групового етапу ЛЧ

Причины спада на поверхности. Даже с пустым лазаретом Баварии было бы трудно удержать космическую форму с первой половины 2020-го. Стиль футбола Ханси Флика основывается на высоком прессинге, а сохранять необходимую интенсивность в условиях дичайшего графика невозможно. К тому же Баварию не обошли стороной травмы и коронавирус – в последние месяцы почти все игроки основы поочередно вылетали из обоймы. Кроме Нойера и Левандовски, которые не позволяют Мюнхену провалиться.

Не дали импульса и летние новички. Сарр и Коста не тянут уровень команды, у Роки затянулась адаптация, даже Сане собирает массу критики. Это все в сочетании с уходом Алькантары привело к кадровому голоду. Страдает прессинг, без Киммиха ломается структура владения, правый фланг обороны голый. В задней линии до сих пор играют медленные Боатенг и Алаба, а система начала значительно чаще их подставлять. В этот уик-энд Айнтрахт дал мастер-класс, как переиграть Баварию.

Лацио также может воспользоваться слабыми сторонами "ротэн". Римляне имеют прочный блок в центре поля, организованную защиту и супербомбардира, который способен реализовать каждый микрошанс. В прошлом сезоне Иммобиле благодаря многочисленным пенальти "украл" у Левандовски "Золотую бутсу", теперь может насолить и в очном бою. У Симоне Индзаги сильный сбалансированный стартовый состав, но один из старейших в Европе (средний возраст – 29.4 года). Выдержать 90 минут против Баварии будет сложно – в удачный день мюнхенцы до сих пор готовы выписать 8:2 любому сопернику.

Ориентировочные составы

Лацио: Рейна – Патрик, Ачерби, Мусаккио – Лейва – Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич – Корреа, Иммобиле.

Бавария: Нойер – Зюле, Боатенг, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Алаба – Сане, Горецка, Коман – Левандовски.

Не сыграют: Стракоша, Фелипе, Раду – Павар, Мюллер, Гнабри, Толиссо, Коста, Ньянзу.

Под вопросом: А.Перейра – Зюле

Прогноз "Футбол 24" – 2:3

Бавария поехала в Рим без Мюллера, Гнабри и Павара – мощный удар по потенциалу Мюнхена. Немцы все равно выглядят фаворитом поединка, но разгрома хозяев ждать не стоит. Лацио набрал хорошую форму – семь побед в 8 последних матчах Серии А. Ключевые футболисты римской команды в строю, Милинкович-Савич, Луис Альберто и Иммобиле попытаются сотворить сенсацию. Концентрация у "орлов" будет максимальная, ведь они 20 лет не заходили так далеко в ЛЧ.

При выборе ставок советуем обратить внимание на тоталы – как на индивидуальные, так и на общий. Матч ожидается результативным. Перспективным вариантом выглядит гол Иммобиле: оборона гостей будет пропускать быстрые атаки, к тому же высока вероятность пенальти на ворота Нойера. А в четвертьфинал, безусловно, должна исходить Бавария.

Атлетико – Челси: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов