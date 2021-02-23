Лаціо – Баварія

23 лютого, 22:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Головний арбітр: Орель Грінфілд (Ізраїль)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Баварія протягом року оформила секстюпл – виграла всі шість турнірів. Статус найкращої команди планети офіційно підтверджено. Парадокс у тому, що де-факто мюнхенці вже не є найсильнішими. З літа потужність Баварії суттєво впала. Більш ніж у половині матчів Бундесліги "ротен" пропускають першими, а на груповому етапі Ліги чемпіонів хлопці Фліка не лише найбільше забили, а й стали одними з найгірших за кількістю та якістю допущених моментів біля власних воріт.

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Причини спаду на поверхні. Навіть з порожнім лазаретом Баварії було б важко втримати космічну форму з першої половини 2020-го. Стиль футболу Гансі Фліка ґрунтується на високому пресингу, а зберігати необхідну інтенсивність в умовах драконівського графіка неможливо. До того ж Баварію не оминули травми та коронавірус – в останні місяці майже всі гравці основи почергово вилітали з обойми. Крім Нойєра та Лєвандовскі, які не дозволяють Мюнхену провалитися.

Не дали імпульсу й літні новачки. Сарр і Коста не тягнуть рівень команди, у Роки затягнулася адаптація, навіть Сане збирає масу критики. Це все в купі з відходом Алькантари призвело до кадрового голоду. Страждає пресинг, без Кімміха ламається структура володіння, правий фланг оборони голий. У задній лінії досі грають повільні Боатенг і Алаба, а система почала значно частіше їх підставляти. Цього вікенду Айнтрахт дав майстер-клас, як переграти Баварію.

Лаціо також може скористатися слабкими сторонами "ротен". Римляни мають міцний блок у центрі поля, організований захист і супербомбардира, який здатен реалізувати найменший мікрошанс. У минулому сезоні Іммобіле завдяки численним пенальті "вкрав" у Лєвандовскі "Золотий бутс", тепер може насолити і в очному бою. У Сімоне Індзагі сильний збалансований стартовий склад, але один з найстарших в Європі (середній вік – 29.4 року). Витримати 90 хвилин проти Баварії буде складно – у вдалий день мюнхенці досі готові виписати 8:2 будь-якому супернику.

Орієнтовні склади

Лаціо: Рейна – Патрік, Ачербі, Мусаккіо – Лейва – Лаццарі, Мілінковіч-Савіч, Луїс Альберто, Марушіч – Корреа, Іммобіле.

Баварія: Нойєр – Зюле, Боатенг, Ернандес, Девіс – Кімміх, Алаба – Сане, Горецка, Коман – Лєвандовскі.

Не зіграють: Стракоша, Феліпе, Раду – Павар, Мюллєр, Гнабрі, Толіссо, Коста, Ньянзу.

Під питанням: А.Перейра – Зюле

Прогноз "Футбол 24" – 2:3

Баварія поїхала в Рим без Мюллєра, Гнабрі та Павара – потужний удар по потенціалу Мюнхена. Німці все одно виглядають фаворитом поєдинку, але розгрому господарів чекати не варто. Лаціо набрав хорошу форму – сім перемог у 8 останніх матчах Серії А. Ключові футболісти римської команди в строю, Мілінковіч-Савіч, Луїс Альберто та Чіро Іммобіле спробують створити сенсацію. Концентрація в "орлів" буде максимальна, адже вони 20 років не заходили так далеко в ЛЧ.

При виборі ставок радимо звернути увагу на тотали – як на індивідуальні, так і на загальний. Матч очікується результативним. Перспективним варіантом виглядає гол Іммобіле: оборона гостей пропускатиме швидкі атаки, до того ж є висока ймовірність пенальті на ворота Нойєра. А у чвертьфінал, безумовно, повинна виходити Баварія.

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