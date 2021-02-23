Возвращение еврокубков для Испании превратилось в кошмар: команды Ла Лиги потерпели три домашних поражения, пропустив в каждом матче не менее трех голов – Реал Сосьедад сгорел МЮ (0:4), Барса влетела ПСЖ на Камп Ноу (1:4), а Севилья проиграла Боруссии (2:3). Сразу пошли разговоры о конце доминирования испанского футбола, хотя Вильярреалу и Гранаде удалось отстоять честь чемпионата (победы 2:0 над Наполи и Зальцбургом). Теперь все надежды возлагают на мадридские коллективы, но не на сам Мадрид – Атлетико из-за ковидных ограничений примет Челси аж в Бухаресте.

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"Матрасников" долго называли главными претендентами на чемпионство, а когда отрыв от второго места достиг десяти зачетных баллов (при матче в запасе) – все начали короновать Чоло Симеоне. Мол, при таком темпе набора очков (2,27 за тур, наибольший показатель в Европе) проблемные испанские гранды не догонят нового короля.

Секрет успеха заключается в гибридной схеме, которая видоизменяется с 3-4-1-2 при контроле мяча на 4-4-2 при потерях. Основная идея – создание численного большинства в центре поля, где после ухода Парти просели разрушительные показатели. Кроме того, команда стала более вариативной тактически (под каждый матч был свой вариант состава) и агрессивной в атаке. На ее острие находится Луис Суарес, освобожденный от черновой работы – Льоренте, Корреа и Фелиш обслуживают лучшего бомбардира Ла Лиги, а тот реализует моменты на заоблачном для предыдущих форвардов Атлетико уровне.

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Как следствие, Атлетико проиграл всего один матч в Ла Лиге за весь 2020-й год (дерби Реалу) и оторвался от грандов на 10 очков, но при этом команде очень сильно везло. Так, команда забила на 10 голов больше, чем ожидалось, а по ожидаемым очкам оверперформанс составляет уже 12 зачетных баллов. Долго так продолжаться не могло. Никто также не отменял фактор физического спада.

Всё это вылилось в ничью с Сельтой, раздел очков с Леванте и домашнее поражение тому же Леванте. Конкуренты воспользовались осечками, и теперь отрыв от второго места составляет всего три зачетных балла (хотя есть матч в запасе). При этом перестал забивать Суарес.

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Все это настораживает фанатов перед поединком с Челси. Пока не очень понятно, насколько глубокие масштабы проблем Мадрида – слишком малая выборка матчей. Тем не менее, спад ожидался, а Леванте дико везло (и вообще это очень специфический коллектив, который мог бы и Челси прибить). В любом случае, статус фаворита матча в Атлетико уже не так однозначен.

Челси во втором сезоне Фрэнка Лэмпарда стартовал круто, выдав затяжную серию побед, но затем на два месяца погрузился на дно. "Пенсионеры" деградировали слишком быстро – команда критически просела в качестве и интенсивности прессинга, в центре возникали разрывы из-за дисбаланса структуры, Тьягу Силва не желал играть в высокой линии обороны, а Вернера запихнули на левый фланг в качестве вингера – тот в ответ запорол полтора десятка явных голевых моментов. Постепенно Фрэнк начал срываться на футболистов, потеряв контроль над раздевалкой. Если бы он оставался в Челси до сих пор, то на Ванда Метрополитано можно было бы ожидать разгрома.

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Впрочем, Роман Абрамович не стал ждать крах, освободив Лэмпарда и оперативно назначив Тухеля. Томас столь же оперативно перестроил Челси: он сразу же отказался от Чилвелла, перешел на схему с тремя защитниками и тремя игроками впереди (в разных сочетаниях) и в каждом матче менял варианты своей игровой модели – иногда его команда даже переходила на 4-2-3 1. Вернер стал играть в полуфлангах и забивать, Аспиликуэта получил более активную роль, а сама идея футбола Челси явно стала подражать идее позиционного футбола Гвардиолы – в тухелевской интерпретации.

Так, в отличие от футбола Пепа, Челси Тухеля более заточен на индивидуальные качества футболистов – фактически, немец подбирает схему под них, в то время как Гвардиола подбирает игроков под модель и жестоко наказывает за уход от нее. Это и не удивительно, учитывая статус клубов, в которых работал Том (Майнц и Боруссия с ограниченными кадрами и перегружены звездами ПСЖ). Во-вторых, в Челси явно прослеживается деление на тех, кто креативит и на тех, кто таскает рояль. В-третьих, у лондонцев при Тухеле заметный перекос на правый фланг, в то время как Гвардиола ставит на сбалансированную структуру с опорой в центре.

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Пока идеи нового тренера приносят Челси успех, хотя под его руководством "пенсионеры" провели только шесть матчей в АПЛ. В них команда отпраздновала четыре победы и две ничьи – впрочем, соперники у нее были посредственными (сильнейшим был кризисный и безыдейный Тоттенхэм, который почти не бил по воротам). В этих поединках лондонцы показали около 70% владения мячом и продемонстрировали очень высокую интенсивность прессинга (около 7 PPDA), однако на длинной дистанции эти цифры, вероятно, упадут. Так или иначе, прямо сейчас Челси вернулся в борьбу за зону ЛЧ, держась в двух очках от четвертого места в АПЛ.

Пока основной проблемой "пенсионеров" остается стерильность. Челси действительно много держит мяч, но создает немного голевых моментов – по показателю xG команда идет в середине турнирной таблицы. Причем в начале февраля по показателю ожидаемых голов без пенальти лондонцы были предпоследними в АПЛ. Правда, и у своих ворот подопечные Томаса Тухеля мало что позволяют. Это – следствие ставки на доминирование в контроле мяча без отработанной системы атаки. Словом, Челси только в начале пути к вершинам.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Врсалько, Хименес, Феррейра-Карраско – Тьягу Силва

Дисквалифицированы: Триппьер (Атлетико)

Ориентировочные составы на матч Атлетико – Челси

Атлетико: Облак – Савич, Фелипе, Эрмосо – Льоренте, Коке, Кондогбиа, Сауль, Лоди – Феликс, Суарес

Челси: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Хадсон-Одои, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Вернер – Абрахам

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Атлетико и Челси подходят к встрече в неопределенной форме. Мадридцы явно сбавили обороты, но пока трудно понять, насколько глубокий кризис – лондонцы же пока не набрали темп, однако демонстрируют большой потенциал. При этом последние матчи в своих чемпионатах оба коллектива провалили (поражение от Леванте и ничья с Саутгемптоном).

Проблем в прогнозировании добавляет и неудобство соперников друг для друга. Атлетико имеет проблемы с командами, которые качественно прессингуют и имеют значительный ресурс в атаке (Бавария, Реал, Леванте) – в Ла Лиге они вырвались вперед в том числе и благодаря структурным проблемам грандов. Челси же при своей стерильности и неотработанности атаки будет очень трудно сломать систему обороны мадридцев, у которых еще и стиль игры очень неприятный.

Очевидно, первую встречу обе команды возьмут на разведку. Большого количества голов точно не будет, а наиболее вероятным результатом кажется ничья.

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