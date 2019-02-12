Куртуа: Теперь Реал боятся, ведь мы значительно прибавили

Голкипер Реала Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча против Аякса в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я заметил, что теперь соперники знают, что обыграть нас будет сложнее. Октябрь выдался очень неудачным, а теперь все видят, что мы играем здорово, нас больше боятся.

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Мы здесь, чтобы сражаться за все трофеи, включая Кубок и чемпионат, до самого конца, и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Когда ты в Реале, ты играешь ради победы во всех турнирах.

Аякс – отличная команда. Они купили Дейли Блинда и Душана Тадича, у них есть отличные игроки вроде Хакима Зиеша, Маттейса де Лигта и Фрэнки де Йонга. Они знают, как играть в футбол, нам нужно быть с ними осторожнее.

Аякс в Лиге чемпионов в матчах с Баварией показал, что они отличная команда. Нас ждет очень сложный матч, нужно сосредоточиться. У нас есть опыт, мы знаем, что нужно выложиться на максимум. Никто и не думает, что матч будет легким", – цитирует Куртуа Marca.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс – Реал состоится завтра, 13 февраля.

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