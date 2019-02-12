Куртуа: Тепер Реал бояться, адже ми значно додали

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився очікуваннями від матчу проти Аякса в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я помітив, що тепер суперники знають, що обіграти нас буде складніше. Жовтень видався дуже невдалим, а тепер всі бачать, що ми граємо здорово, нас більше бояться.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: онлайн-трансляція першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ми тут, щоб битися за всі трофеї, включаючи Кубок і чемпіонат, до самого кінця, і пройти якомога далі в Лізі чемпіонів. Коли ти в Реалі, ти граєш заради перемоги у всіх турнірах.

Аякс – чудова команда. Вони купили Дейлі Блінда і Душана Тадіча, у них є відмінні гравці на кшталт Хакіма Зієша, Маттейса де Лігта і Френкі де Йонга. Вони знають, як грати в футбол, нам потрібно бути з ними обережніше.

Аякс в Лізі чемпіонів в матчах з Баварією показав, що вони чудова команда. Нас чекає дуже складний матч, потрібно зосередитися. У нас є досвід, ми знаємо, що потрібно викластися на максимум. Ніхто і не думає, що матч буде легким", – цитує Куртуа Marca.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Реал відбудеться завтра, 13 лютого.

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів