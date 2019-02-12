Манчестер Юнайтед – ПСЖ: онлайн-трансляція першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

МЮ приймає Парі Сен-Жермен у першому двобої 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24"

Обидві команди вперше зустрічаються в рамках єврокубків. Матч, як і онлайн-трансляція на Манчестер Юнайтед – ПСЖ на "Футбол 24", стартує о 22:00. Під керівництвом Сульшера "червоні дияволи" не програли жодної з 11-и ігор (9-и в АПЛ). Більше того, за час правління норвезького виконувача обов'язків МЮ виграв 10 матчів і лиш 1 раз зіграв унічию, а манкуніанці увірвались в зону ЛЧ, набравши тільки на очко менше, ніж з Моурінью за 17 турів. У господарів не зіграють Рохо, Валенсія та Дарміан, але вважати їх великими кадровими втратами буде перебільшенням.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: прогноз на матч Ліги чемпіонів

У команди Тухеля проблем зараз побільше. За останні 10 матчів ПСЖ встиг вилетіти з Кубка ліги, зазнати першої поразки в чемпіонаті та ледь не зганьбитись у Кубку Франції, здолавши аутсайдера 3-ї ліги лише в овертаймі. Та головна проблема – втрата Неймара та Кавані, які точно не допоможуть в атаці через травми.

МЮ: Де Хеа – Янг, Лінделеф, Байлі, Шоу (к) – Еррера, Матіч, Погба – Лінгард, Решфорд, Марсьяль

Запасні: Ромеро, Джонс, Алексіс Санчес, Лукаку, Фред, Далот, Мата

ПСЖ: Буффон – Керер, Тьягу Сілва (к), Кімпембе, Бернат – Маркіньйос, Верратті – Дані Алвес, Дракслер, Ді Марія – Мбаппе

Запасні: Ареола, Дагба, Діябі, Нкунку, Паредес, Курзава, Шупо-Мотінг

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: стартові склади на матч ЛЧ