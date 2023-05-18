"Большая проблема заключалась в том, что нам не удавалось выстроить атакующую игру. Мы не создавали моменты, и Манчестер Сити чувствовал себя все комфортнее.

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Казалось, нам не везет. Они забили, потом Кроос своим ударом попал в перекладину. В прошлом сезоне нам везло с такими мелочами, а в этом – нет. В перерыве мы были уверены, что сможем изменить ход этого матча. Но мы не лучшим образом играли в пас, и это дорого нам обошлось.

Чтобы сделать более детальный анализ, я должен пересмотреть матч. Они выиграли слишком много отскоков. Нам не стоило позволять им этого делать. Надо было проще играть в пас. Манчестер Сити проводит невероятный сезон, в том числе и на внутренней арене. Поэтому мы должны были сыграть на максимуме", – цитирует Куртуа официальный сайт УЕФА.

Напомним, по сумме двух матчей Реал уступил Манчестер Сити со счетом 1:5 и не сумел защитить свой титул. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с миланским Интером. Встреча состоится 10 июня в Стамбуле.

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