"Это поражение, такое случается в футболе, мы должны учиться на них. Иногда ты просто играешь против лучшего соперника. В прошлом году были лучше мы, а в этом году они.

Манчестер Сити – Реал – 4:0 – видео голов и обзор матча с дублем Бернарду и испорченным рекордом Анчелотти

Это был хороший сезон. Проход в полуфинал тоже успех. С этой командой можно бороться за победу, что мы и сделали в прошлом году.

Никто во мне не сомневается. Думаю, президент четко высказался по этому поводу 15 дней назад. В следующем сезоне я тоже буду в клубе, чтобы бороться за очередную победу в Лиге чемпионов", – цитирует Анчелотти Madrid Zone.

Напомним, в первом полуфинале команды разошлись миром (1:1), а в ответном матче Манчестер Сити забил в ворота Куртуа четыре сухих гола. В финале "горожане" сыграют с Интером.

Ман Сити вышел в финал ЛЧ, уничтожив Реал – 4 гола "синих", гениальная простота Пепа, испуганный Мадрид и крах Анчелотти