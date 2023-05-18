"Велика проблема полягала в тому, що нам не вдавалося вибудувати атакувальну гру. Ми не створювали моменти, і Ман Сіті почувався все комфортніше.

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Здавалося, нам не щастить. Вони забили, потім Кроос своїм ударом влучив у поперечину. Минулого сезону нам щастило з такими дрібницями, а в цьому – ні. У перерві ми були впевнені, що зможемо змінити хід цього матчу. Але ми не найкращим чином грали в пас, і це дорого нам обійшлося.

Щоб зробити детальніший аналіз, я повинен переглянути матч. Вони виграли занадто багато відскоків. Нам не варто було дозволяти їм цього робити. Треба було простіше грати в пас. Манчестер Сіті проводить неймовірний сезон, зокрема й на внутрішній арені. Тому ми повинні були зіграти на максимумі", – цитує Куртуа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, за сумою двох матчів Реал поступився Манчестер Сіті з рахуноком 1:5 і не зумів захистити свій титул. У фіналі підопічні Хосепа Гвардіоли зіграють з міланським Інтером. Зустріч відбудеться 10 червня у Стамбулі.

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