Курьезный гол Тоттенхэма после ливня ударов по воротам Црвены Звезды – такое увидишь только в видеоиграх

Игрокам Тоттенхэма пришлось приложить немало усилий, чтобы все-таки открыть счет в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Црвены Звезды (4:0).

Лондонцы устроили настоящий штурм ворот соперника, перед тем как Джованни Ло Чельсо нанес решающий удар.

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Покаты защитников, отчаянные прыжки голкипера, дважды каркас ворот спасали Црвену Звезду, но мяч все же оказался в воротах. Подобные моменты характерны для футбольных симуляторов вроде FIFA, но отнюдь не для матча уровня Лиги чемпионов.

Тяжелый первый гол положил начало сверхуверенной победе Тоттенхэма со счетом 4:0, которая помогла лондонцам закрепиться на второй строчке группы В.

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