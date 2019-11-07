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Курьезный гол Тоттенхэма после ливня ударов по воротам Црвены Звезды – такое увидишь только в видеоиграх

09:45 162 Читати українською
Курьезный гол Тоттенхэма после ливня ударов по воротам Црвены Звезды – такое увидишь только в видеоиграх
Игроки Тоттенхэма / Reuters

Игрокам Тоттенхэма пришлось приложить немало усилий, чтобы все-таки открыть счет в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Црвены Звезды (4:0).

 
Джованни Ло Чельсо 34’
Сон Хын Мин 57’
Сон Хын Мин 61’
Кристиан Эриксен 85’
34’ Джованни Ло Чельсо
57’ Сон Хын Мин
61’ Сон Хын Мин
85’ Кристиан Эриксен

Лондонцы устроили настоящий штурм ворот соперника, перед тем как Джованни Ло Чельсо нанес решающий удар.

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Покаты защитников, отчаянные прыжки голкипера, дважды каркас ворот спасали Црвену Звезду, но мяч все же оказался в воротах. Подобные моменты характерны для футбольных симуляторов вроде FIFA, но отнюдь не для матча уровня Лиги чемпионов.

Тяжелый первый гол положил начало сверхуверенной победе Тоттенхэма со счетом 4:0, которая помогла лондонцам закрепиться на второй строчке группы В.

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