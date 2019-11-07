Лига чемпионов: 18-летний талант Реала похоронил Галатасарай, Аталанта с Малиновским отобрала очки у Манчестер Сити

Состоялись заключительные поединки 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, груповий етап, 4-й тур

Группа А

ПСЖ – Брюгге – 1:0

Гол: Икарди, 22

Реал – Галатасарай – 6:0

Голы: Родриго, 4,7, 90+3, Рамос, 14 (пен.), Бензема, 45, 81

Группа B

Црвена Звезда – Тоттенхэм – 0:4

Голы: Ло Чельсо, 34, Сон, 57, 61, Эриксен, 85

Группа C

Аталанта – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Пашалич, 49 – Стерлинг, 7

Нереализованный пенальти: Жезус, 43

Удаление: Браво, 81 (М)

Группа D

Байер – Атлетико – 2:1

Голы: Партей, 41 (аг.), Фолланд, 55 – Мората, 90+4

Удаление: Амири, 84 (Б)

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Звездный новичок ПСЖ Мауро Икарди открыл счет во встрече с ПСЖ на 22-й минуте. Этот гол и стал решающим в поединке.

Реал устроил настоящий ад Галатасараю в первом тайме. Уже на 7-й минуте 18-летний нападающий хозяев Родриго праздновал дубль, позже Рамос реализовал пенальти, а перед свистком на перерыв Бензема отправил соперника в нокаут. Во втором тайме французский нападающий оформил дубль, а Родриго отметился историческим хет-триком.

Тоттенхэм на правах фаворита поединка с Црвеной Звездой первым открыл счет. После серии неудачных ударов Ло Чельсо все же сумел поразить ворота хозяев. После перерыва Сон дублем добил соперника, а Эриксен поставил эффектную точку в матче.

Стерлинг уже на 7-й минуте матча с Аталантой вывел Манчестер Сити вперед. Перед занавесом первого тайма Жезус мог удвоить преимущество, но не реализовал пенальти. Хозяева воспользовались таким подарком и выровняли положение на 49-й минуте встречи. "Героем" матча стал Клаудио Браво, который после перерыва заменил в воротах гостей Эдерсона. Чилийский голкипер на 81-й минуте был удален из-за опасного подката. Место в воротах занял защитник "горожан" Кайл Уокер и достойно справился со своей миссией, отстояв ничью. Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский появился на поле под занавес матча, но результативными действиями не отметился.

Байер неожиданно переиграл Атлетико. Немцы вышли вперед благодаря автоголу Томаса Партея, а на 55-й минуте Фолланд сумел удвоить преимущество хозяев. "Матрасники" сумели отквитать один мяч, но даже для ничьи – этого оказалось недостаточно.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов