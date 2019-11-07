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Курйозний гол Тоттенхема після зливи ударів по воротах Црвени Звезди – таке побачиш лише у відеоіграх

09:43 1073 Читать на русском
Курйозний гол Тоттенхема після зливи ударів по воротах Црвени Звезди – таке побачиш лише у відеоіграх
Гравці Тоттенхема / Reuters

Гравцям Тоттенхема довелося докласти чимало зусиль, щоб таки відкрити рахунок у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (4:0).

 
Джованні Ло Чельсо 34’
Сон Хин Мін 57’
Сон Хин Мін 61’
Крістіан Еріксен 85’
34’ Джованні Ло Чельсо
57’ Сон Хин Мін
61’ Сон Хин Мін
85’ Крістіан Еріксен

Лондонці влаштували справжній штурм воріт суперника, перед тим як Джованні Ло Чельсо завдав вирішального удару.

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Підкати захисників, відчайдушні стрибки голкіпера, двічі каркас воріт рятували Црвену Звезду, але м'яч все ж опинився у воротах. Подібні моменти є характерними для футбольних симуляторів на кшталт FIFA, але аж ніяк не для матчу рівня Ліги чемпіонів.

Важкий перший гол поклав початок надупевненій перемозі Тоттенхема з рахунком 4:0, яка допомогла лондонцям закріпитися на другій сходинці групи В.

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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем футбольні курйози Црвена Звезда - Тоттенхем
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