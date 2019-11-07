Курйозний гол Тоттенхема після зливи ударів по воротах Црвени Звезди – таке побачиш лише у відеоіграх

Гравцям Тоттенхема довелося докласти чимало зусиль, щоб таки відкрити рахунок у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (4:0).

Лондонці влаштували справжній штурм воріт суперника, перед тим як Джованні Ло Чельсо завдав вирішального удару.

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Підкати захисників, відчайдушні стрибки голкіпера, двічі каркас воріт рятували Црвену Звезду, але м'яч все ж опинився у воротах. Подібні моменти є характерними для футбольних симуляторів на кшталт FIFA, але аж ніяк не для матчу рівня Ліги чемпіонів.

Важкий перший гол поклав початок надупевненій перемозі Тоттенхема з рахунком 4:0, яка допомогла лондонцям закріпитися на другій сходинці групи В.

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