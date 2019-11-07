Роналду разозлился после своей замены в матче против Локомотива – Сарри назвал причину недовольства звезды

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал реакцию Криштиану Роналду после своей замены в матче 4 тура Лиги чемпионов против Локомотива (2:1).

"Роналду был зол, потому что выступил не слишком хорошо. У него были проблемы с коленом несколько дней назад. В конце первого тайма он нервничал. Я боялся, что он навредит себе, и решил, что лучше снять его.

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Это было не лучшее наше выступление. Матч был крайне неровным, хотя мы знали, что они готовят такую игру. Первый тайм был слишком открытым, а во втором у нас было очень много игроков, которые выходили выше защитную линию. Мы слишком сильно рисковали. Но команда хотела победить и таки сделала это ", - приводит слова Сарре Goal.

Напомним, Роналду покинул поле на 81-й минуте при счете 1: 1, но в компенсированное время его команда вырвала три очка - отличился Дуглас Коста.

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