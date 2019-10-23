Кривцов: После Аталанты не верю в VAR

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился мыслями после ничейного матча 3-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо (2:2).

"Боевой матч. У обеих команд были моменты. Хотели выиграть, заработать три очка. У нас с загребским Динамо спаренные матчи, нужно было показать максимум. Не получилось.

Были ошибки индивидуального характера. После забитого гола перестали бегать, открываться. Начали играть за счет индивидуальных действий. Из-за этого стали терять мяч в простых ситуациях и получать на свои ворота контратаки.

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Знали, что загребское Динамо играет компактно, большими силами стают в защиту. Это вызывает трудности, трудно уследить за игроками.

Говорил с Пятовым об эпизоде с пенальти. Он сказал, что игрок соперника постоянно становился во вратарскую, пытался заблокировать. При очередном таком моменте я упал, когда он врезался. Судья счел, что это пенальти.

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После матча с Аталантой не верю в VAR", – сказал Кривцов в комментарии каналу "Футбол 1/2".

Напомним, в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Аталанты в ворота Шахтера был назначен пенальти за фол Кривцова.

После 3-го тура в группе С загребцы и дончане набрали по 4 очка и занимают 2-ю и 3-ю ступени соответственно, манкунианцы с 9-ю пунктами первые, замыкает турнирную таблицу без набранных очков Аталанта.

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