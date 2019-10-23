toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Кривцов: Після Аталанти не вірю в VAR

09:53 61 Читать на русском
Кривцов: Після Аталанти не вірю в VAR
Сергій Кривцов / Фото з відкритих джерел

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився думками після нічийного матчу з-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:2).

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

"Бойовий матч. У обох команд були моменти. Хотіли виграти, заробити три очки. У нас із загребським Динамо спарені матчі, потрібно було показати максимум. Не вийшло.

Були помилки індивідуального характеру. Після забитого гола перестали бігати, відкриватися. Почали грати за рахунок індивідуальних дій. Через це стали втрачати м'яч у простих ситуаціях і отримувати на свої ворота контратаки.

Пятов безглуздим фолом "привіз" пенальті у ворота Шахтаря

Знали, що загребське Динамо грає компактно, великими силами стають в захист. Це викликає труднощі, важко встежити за гравцями.

Говорив з П’ятовим про епізод з пенальті. Він сказав, що гравець суперника постійно ставав у воротарський майданчик, намагався заблокувати. При черговому такому моменті я впав, коли він врізався. Суддя вважав, що це пенальті.

Коноплянка: Цей суддя "дістає" нас всюди, особливо мене

Після матчу з Аталантою не вірю в VAR", – сказав Кривцов у коментарі каналу "Футбол 1/2".

Нагадаємо, у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Аталанти у ворота Шахтаря був призначений пенальті за фол Кривцова.

Після 3-го туру у групі С загребці та донеччани набрали по 4 очки і посідають 2-гу і 3-тю сходинки відповідно, манкуніанці з 9-ма пунктами перші, замикає турнірну таблицю без набраних очок Аталанта.

Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонів

blog_ava
Лєвандовскі увійшов до п’ятірки найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів
00:37
872
Теги
Ліга чемпіонів Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Шахтар - Динамо Загреб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
57
хв
Славія Прага
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук