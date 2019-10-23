Кривцов: Після Аталанти не вірю в VAR

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився думками після нічийного матчу з-го туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:2).

"Бойовий матч. У обох команд були моменти. Хотіли виграти, заробити три очки. У нас із загребським Динамо спарені матчі, потрібно було показати максимум. Не вийшло.

Були помилки індивідуального характеру. Після забитого гола перестали бігати, відкриватися. Почали грати за рахунок індивідуальних дій. Через це стали втрачати м'яч у простих ситуаціях і отримувати на свої ворота контратаки.

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Знали, що загребське Динамо грає компактно, великими силами стають в захист. Це викликає труднощі, важко встежити за гравцями.

Говорив з П’ятовим про епізод з пенальті. Він сказав, що гравець суперника постійно ставав у воротарський майданчик, намагався заблокувати. При черговому такому моменті я впав, коли він врізався. Суддя вважав, що це пенальті.

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Після матчу з Аталантою не вірю в VAR", – сказав Кривцов у коментарі каналу "Футбол 1/2".

Нагадаємо, у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Аталанти у ворота Шахтаря був призначений пенальті за фол Кривцова.

Після 3-го туру у групі С загребці та донеччани набрали по 4 очки і посідають 2-гу і 3-тю сходинки відповідно, манкуніанці з 9-ма пунктами перші, замикає турнірну таблицю без набраних очок Аталанта.

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