Коноплянка: Этот судья "достает" нас повсюду, особенно меня

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от матча 3-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо (2:2).

"Хочется сделать комплимент загребскому Динамо. Очень серьезная команды, мы это увидели. Мы были готовы к ним, но не к некоторым судейским моментам. Это выбивало нас из игры. Маленькие моменты, но они влияли на игру. Хочу поздравить загребское Динамо с ничейным результатом – он закономерен.

Чего нам не хватило для победы? Если бы я был тренером – то сказал бы. А так, мы сидим в раздевалке и недовольны, что взяли очко. Было бы хуже, если бы мы радовались. Нужно проанализировать ошибки перед следующим матчем. Мы сыграли неплохо, но можем лучше.

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Что я думаю о ситуации с пенальти? Сталкивался с Лаосом 10 раз на футбольном поле. 9 матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз, можно было "посадить" на карточку. А Лаос дал им провести контратаку, если бы забили, что мне делать было? Поговорил с Лаосом, потом он пару свистков нам дал.

Для меня – это не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал вратарю. Посмотрите, где был мяч! Но этот судья "достает" нас повсюду, особенно меня", – сказал Коноплянка в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов в группе С Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб 2:2. В другом матче Манчестер Сити разгромил Аталанту 5:1. Загребцы и дончане набрали по 4 очка и занимают 3 и 4 строчки соответственно, манкунианцы с 9-ю пунктами первые, замыкает турнирную таблицу без набранных очков Аталанта.

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