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Коноплянка: Этот судья "достает" нас повсюду, особенно меня

00:17 105 Читати українською
Коноплянка: Этот судья "достает" нас повсюду, особенно меня
Евгений Коноплянка / Фото: Денис Руденко

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от матча 3-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо (2:2).

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

"Хочется сделать комплимент загребскому Динамо. Очень серьезная команды, мы это увидели. Мы были готовы к ним, но не к некоторым судейским моментам. Это выбивало нас из игры. Маленькие моменты, но они влияли на игру. Хочу поздравить загребское Динамо с ничейным результатом – он закономерен.

Чего нам не хватило для победы? Если бы я был тренером – то сказал бы. А так, мы сидим в раздевалке и недовольны, что взяли очко. Было бы хуже, если бы мы радовались. Нужно проанализировать ошибки перед следующим матчем. Мы сыграли неплохо, но можем лучше.

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Что я думаю о ситуации с пенальти? Сталкивался с Лаосом 10 раз на футбольном поле. 9 матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз, можно было "посадить" на карточку. А Лаос дал им провести контратаку, если бы забили, что мне делать было? Поговорил с Лаосом, потом он пару свистков нам дал.

Для меня – это не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал вратарю. Посмотрите, где был мяч! Но этот судья "достает" нас повсюду, особенно меня", – сказал Коноплянка в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в матче 3-го тура Лиги чемпионов в группе С Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб 2:2. В другом матче Манчестер Сити разгромил Аталанту 5:1. Загребцы и дончане набрали по 4 очка и занимают 3 и 4 строчки соответственно, манкунианцы с 9-ю пунктами первые, замыкает турнирную таблицу без набранных очков Аталанта.

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Лига чемпионов Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб Шахтер - Динамо Загреб
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