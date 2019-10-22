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Пятов бессмысленным фолом "привез" пенальти в ворота Шахтера

22 октября 22:14 381 Читати українською
Пятов бессмысленным фолом "привез" пенальти в ворота Шахтера
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов стал антигероем в одном из эпизодов поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Загреб.

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

На 59-й минуте отчетного матча Динамо заработало право на угловой. Во время розыгрыша стандарта вратарь Шахтера Андрей Пятов схватил соперника и повалил того на газон.

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Арбитр не оставил без внимания этот эпизод и назначил пенальти, а затем благодаря VAR убедился в правильности этого решения.

Добавим, что в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграл вничью с загребским Динамо – 2:2. В данный момент оба колектива имеют в своем активе по 4 очка.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Шахтер Шахтер Лига чемпионов Шахтер - Динамо Загреб Андрей Пятов Андрей Пятов Видеоновости
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