Пятов бессмысленным фолом "привез" пенальти в ворота Шахтера

Голкипер Шахтера Андрей Пятов стал антигероем в одном из эпизодов поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Загреб.

На 59-й минуте отчетного матча Динамо заработало право на угловой. Во время розыгрыша стандарта вратарь Шахтера Андрей Пятов схватил соперника и повалил того на газон.

Шахтер – Динамо Загреб – видео голов

Арбитр не оставил без внимания этот эпизод и назначил пенальти, а затем благодаря VAR убедился в правильности этого решения.

Добавим, что в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграл вничью с загребским Динамо – 2:2. В данный момент оба колектива имеют в своем активе по 4 очка.

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