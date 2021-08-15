"Я не говорил с Ковачем после жеребьевки. Не хочу его трогать, хотя хорошо знаю. Сейчас у него полная концентрация на Шахтере. Я с ним играл, и против него играл, потом он меня тренировал. Был хороший футболист, а теперь тренер. Везде дает результат.

Монако – Шахтер: полицейский рассудит первый поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Что могу сказать о Монако... Эта команда вдвое дороже чем Шахтер, но для меня это много не значит. Эта команда на равных боролась с ПСЖ, Лиллем. Уважаем их, но шансы 50 на 50", – заявил Срна в эфире Великого футбола.

Хочешь почувствовать настоящую футбольную атмосферу? Пригласи друзей и устрой домашний просмотр топовых матчей Лиги чемпионов за бокалом Żubrówka. Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka тут.

Добавим, что первая встреча между Монако и Шахтером состоится 17 августа, а ответная – 25-го.

Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа