"Если говорить о продолжении выступлений в Европе, то это должна быть игра на победу. Наша амбиция – сделать это и сохранить надежды. Считаю, что если ты продолжаешь играть в футбол, который мы хотим, и создавать моменты, то получишь свое вознаграждение.

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Мы должны играть так же, особенно дома, и если мы создаем столько же моментов, то дело в том, чтобы их реализовать. На этом уровне все гораздо сложнее, здесь лучшие защитники и вратари, и кажется, что стойки потолще, потому что мы продолжаем в них попадать!

Нам придется быть на высоте против соперника, отобравшего очки у всех команд в этом соревновании, и я уверен, что если мы продолжим создавать голевые моменты, то мы их реализуем.

Что касается завтрашнего дня, то с Давидом Тернбуллом все в порядке, Карл Старфельт вернулся к тренировкам, но для участия в игре еще рано. Жота прошел последнюю реабилитацию и будет готов к выходным", – цитирует Постекоглу сайт Селтика .

Встреча с Шахтером состоится завтра, 25 октября, в Глазго. После четырех туров дончане расположились на третьем месте группы F с 5 пунктами. Селтик идет последним с одним очком, так что если проиграет, потеряет все шансы на евровесну.

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