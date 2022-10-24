"Якщо говорити про продовження виступів у Європі, то це повинна бути гра на перемогу. Наша амбіція – зробити це та зберегти надії. Вважаю, що якщо ти продовжуєш грати в той футбол, який ми хочемо, і створювати моменти, то отримаєш свою винагороду.

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Ми повинні грати так само, особливо вдома, і якщо ми створюємо стільки ж моментів, то річ у тім, щоб їх реалізовувати. На цьому рівні все набагато складніше, тут кращі захисники і воротарі, і здається, що стійки товстіші, тому що ми продовжуємо в них влучати!

Нам доведеться бути на висоті проти суперника, який відібрав очки у всіх команд в цьому змаганні, і я впевнений, що якщо ми продовжимо створювати гольові моменти, то ми їх реалізуємо.

Що стосується завтрашнього дня, то з Давідом Тернбуллом усе гаразд, Карл Старфельт повернувся до тренувань, але для участі в грі ще зарано. Жота пройшов останню реабілітацію і буде готовий до вихідних", – цитує Постекоглу сайт Селтіка.

Зустріч із Шахтарем відбудеться завтра, 25 жовтня, у Глазго. Після чотирьох турів донеччани розташувались на третьому місці групи F з 5 пунктами. Селтік йде останнім з одним очком, тож якщо програє, втратить усі шанси на євровесну.

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