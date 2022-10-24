Шахтер сыграет против Селтика в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Селтик – Шахтер состоится во вторник, 25 октября, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Предыдущая встреча команд завершилась ничьей, хотя у шотландцев было определенное преимущество.

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Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 21:45. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры доступен на Volia TV.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы в 21:00. После финального свистка специалисты разберут матч в той же студии – старт программы в 23:55.

Шахтер находится на третьем месте группы за два тура до финиша. "Горнякам" нужно не проиграть в Глазго, чтобы гарантировать себе еврокубковую весну.

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