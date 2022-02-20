Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк рассказал о зимних сборах своих подопечных и подготовке к матчу со Спортингом в рамках 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

"Все в хорошем состоянии, не нужно никого подгонять и форсировать физическую форму. Мы уже вошли в недельный подготовительный цикл перед матчем с Ингульцем. Команда работает по намеченной программе в режиме одной тренировки в день. После поединка с Ингульцем планируем продолжить работу в этом же режиме в Киеве на естественных полях, если это позволит погода.

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Матч со Спортингом состоится в Киеве? Мы дали дату и время, УЕФА утвердило их и мы готовимся с учетом этой информации. Мы готовимся на 2 марта в 17:00, билеты уже в продаже, есть ажиотаж и это хорошо. Надеемся, что трибуны будут заполнены, это даст дополнительный стимул и мотивацию для команды. Настроение совсем другое, когда на трибунах много болельщиков.

Ознакомились ли с будущим соперником? Конечно, мы просмотрели матчи Спортинга, уже понимаем, в какой футбол они играют, какую тактику используют, какие исполнители требуют больше внимания с нашей стороны. Мы просмотрели их матчи с Борусией Д, Бешикташем, Аяксом и имеем представление о сопернике и их сильных качествах", – приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

Добавим, что матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоится 2 марта в 17.00 на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Спортинг выражал опасения из-за возможного начала полномасштабной войны Украины и России и стремился сменить место проведения встречи.

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