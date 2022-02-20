Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк розповів про зимові збори своїх підопічних та підготовку до матчу зі Спортінгом в рамках 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

"Всі у доброму стані, не треба нікого підганяти та форсувати фізичну форму. Ми вже увійшли до тижневого підготовчого циклу перед матчем з Інгульцем. Команда працює за наміченою програмою в режимі одного тренування на день. Після поєдинку з Інгульцем плануємо продовжити роботу в цьому ж режимі у Києві на природних полях, якщо це дозволить погода.

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Матч зі Спортінгом відбудеться у Києві? Ми дали свою дату та час, УЄФА затвердив їх і ми готуємося з огляду на цю інформацію. Ми готуємось на 2 березня на 17:00, квитки вже у продажу, є ажіотаж і це добре. Сподіваємось, що трибуни будуть заповнені, це дасть додатковий стимул та мотивацію для команди. Настрій зовсім інший, коли на трибунах багато уболівальників.

Чи ознайомились з майбутнім суперником? Звичайно, ми переглянули матчі Спортінга, вже розуміємо, у який футбол вони грають, яку тактику використовують, які виконавці вимагають більше уваги з нашого боку. Ми переглянули їхні матчі з Борусією Д, Бешикташем, Аяксом та маємо уявлення про суперника та його сильні якості", – наводить слова Костюка офіційний сайт Динамо.

Додамо, що матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудеться 2 березня на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Спортінг висловлював побоювання через можливий початок повномасштабної війни України та Росії та прагнув змінити місце проведення зустрічі.

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