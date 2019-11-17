Чергова феєрична перемога збірної Англії у відеоогляді матчу проти Косова

Євро-2020 — 17 лист 382
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Євро-2020: збірна України провела найкращий відбірковий турнір у своїй історії
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Сербія – Україна, відбір Євро-2020: провал лідера, крутий характер, несподіваний джокер і 2 найвразливіші місця збірноїЄвро-2020 — 17 лист 17298
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Збірна України отримає преміальні за вихід на Євро-2020Євро-2020 — 17 лист 3407
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"Другий матч збірної під щасливою зіркою", або Про що писатимуть італійські газети: реакція соцмереж на Сербія – УкраїнаЄвро-2020 — 17 лист 13329
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Україна та ще 2 збірні гарантували собі місце в першому кошику при жеребкуванні Євро-2020Євро-2020 — 17 лист 31864