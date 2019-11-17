Чергова феєрична перемога збірної Англії у відеоогляді матчу проти Косова

Збірна Косова зазнала нищівної поразки від Англії (0:4) в рамках 10-го туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

Після знищення Чорногорії (7:0) англійці продовжили свої розваги і у поєдинку з косоварами. У першому таймі господарі майже змогли стримати атаки підопічних Саутгейта і пропустили лише на 32-ій хвилині – дебютним голом за "трьох левів" відзначився Гаррі Вінкс.

Англія на виїзді розгромила Косово у матчі відбору Євро-2020

Британці довго не могли відзначитися і після перерви, однак встигли оформити розгром за фінальні 13 хвилин – постаралися Кейн, Рашфорд і Маунт, який також відкрив лік своїм голам у складі головної команди країни.