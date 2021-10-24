"Вы все понимаете, что такое Реал, какая это команда. Любой может проиграть Реалу, Барселоне. Ничего страшного не произошло. Главное, правильно сделать выводы и двигаться дальше. А так особо ничего не произошло, у нас впереди еще есть матчи, в которых мы можем исправиться.

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Относительно конкуренции после прихода нового тренера... Каждый футболист понимает, что футбол предусматривает конкуренцию. Когда есть конкуренция, то все растут. Мистер молодец в том, что дает играть всем. У него нет футболистов, которые вообще не играют. Игровое время получают все, а кто лучше себя показывает и заслуживает, тот играет больше.

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Нужно время еще, чтобы была какая-то стабильность. Тренер не может прийти и сразу добиться того, чего он хочет.А в целом за этот короткий период времени и так результат очевиден, виден рисунок, который хочет Мистер", – сказал Корниенко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче с Реалом Корниенко вышел на поле на 74-й минуте, заменив Исмаили.

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