"Не буду сразу говорить о матче. Хочу выразить соболезнования семье Сергея Морозова, я его знал, это был мой друг. Он несколько раз приезжал на базу посмотреть наши тренировки. Очень печальная новость для нас. Хороший человек, который знал футбол, очень воспитанный. Я буду всегда о нем вспоминать. Мы мало разговаривали, но я горд, что познакомился с ним.

Ворскла – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча

О поединке. Он был тяжелым, как и каждый матч, особенно после Лиги чемпионов. Конечно, нам стало проще после удаления соперника. Но и до этого мы создали несколько моментов, чтобы забить первый мяч. Я заметил, что несколько футболистов были уставшими, поэтому сделал три замены в перерыве.

Педриньо заменил из-за травмы, Фернандо – из-за желтой, Алана Патрика – из-за усталости. Он сыграл практически во всех матчах сезона, показался мне усталым сегодня. Мы сыграли хорошо и в первом, и во втором тайме. Я считаю, что у нас сильные соперники.

Удаление Тилля? Бывают разные интерпретации. Был момент, когда на Педриньо жестко сфолили, он травмировался. Мне сегодня не понравились арбитры, но не на поле, ведь на поле ошибки бывают у всех – и у футболистов, и у суддей. Но мне не понравилось, что они общались в перерыве, арбитр вел себя неправильно. Да, он арбитр, но арбитр – тоже человек, как и все.

Когда есть разговор, это нормально слушать и отвечать. Но об этом не буду рассказывать подробно. Удаление было, считаю, что это правильно, потому что был опасный фол для вратаря. Нам потом было легче играть в большинстве.

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Со Степаненко, думаю, ничего особенного, с Педриньо может быть немного сложнее, надо понять. Это накладывается на травмированного Траоре. Но у нас сильная команда, много игроков. Сегодня мы это увидели, потому что Тете, Соломон, Судаков сыграли очень хорошо во втором тайме, как и Сикан.

Мы – сильная команда, мы продолжаем играть, несмотря на потери. В среду у нас матч за Кубок Украины (с Черноморцем – прим.), что тоже очень важная цель для нас. Будет сложный матч в Одессе. Важен каждый поединок", – сказал Де Дзерби в эфире ТК Футбол.