"Ви всі розумієте, що таке Реал, яка це команда. Будь-хто може програти Реалу, Барселоні. Нічого страшного не сталося. Головне, правильно зробити висновки і рухатися далі. А так особливо нічого не сталося, у нас попереду ще є матчі, в яких ми можемо виправитися.

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Щодо конкуренції після приходу нового тренера... Кожен футболіст розуміє, що футбол передбачає конкуренцію. Коли є конкуренція, то всі ростуть. Містер молодець у тому, що дає грати всім. У нього немає футболістів, які взагалі не грають. Ігровий час отримують всі, а хто краще себе показує і заслуговує, той грає більше.

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Потрібен час ще, щоб була якась стабільність. Тренер не може прийти і відразу добитися того, чого він хоче. А загалом за цей короткий період часу і так результат очевидний, видно малюнок, який хоче Містер", – сказав Корнієнко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі з Реалом Корнієнко вийшов на поле на 74-й хвилині, замінивши Ісмаїлі.

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