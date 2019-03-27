toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
ЕВРО-2020 ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Кополовец: В церковь надо ходить не только после поражений

23:43 2 Читати українською
Кополовец: В церковь надо ходить не только после поражений
Михаил Кополовец / соцсети

Полузащитник и спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал об отношении к вере в Западной Украине.

"У нас в регионе верующие люди, и это, считаю, очень хорошо. Без веры нельзя начинать ни одно дело – даже на поле выходить. Поэтому здесь все взаимосвязано – одного без другого не бывает.

Пеле, Роналду, Месси, гомосексуалисты и церковь: почему Марадона – не только футбольный бог, но и знатный болтун

Конечно, мы никому ничего не навязываем, это личное дело каждого человека. Но, у нас действительно особое отношение к вере, к Богу, и это нормально. Видите ли, про церковь все вспоминают только тогда, когда начинаются проигрыши. Проиграл – сходил в церковь. Но это нужно делать всегда.

Львов, Закарпатье, Волынь, Ивано-Франковск – это регионы с верующими людьми. Когда к нам приезжают футболисты из Луганска или Донецка – они сами говорят, что у них нет таких традиций, как здесь. И Пасху там не так сильно почитают, и Рождество. у нас все по-другому. Мы без веры никуда", – цитирует Кополовца Sport Arena.

"Тель-авівська система ПРО збила ракету прямо під час матчу". Футбол в умовах війни – досвід Ізраїлю для України

Теги
Михаил Кополовец Михаил Кополовец Вторая лига Минай Минай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
5
мин
СК Днепр-1
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук