Кополовец: В церковь надо ходить не только после поражений

Полузащитник и спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал об отношении к вере в Западной Украине.

"У нас в регионе верующие люди, и это, считаю, очень хорошо. Без веры нельзя начинать ни одно дело – даже на поле выходить. Поэтому здесь все взаимосвязано – одного без другого не бывает.

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Конечно, мы никому ничего не навязываем, это личное дело каждого человека. Но, у нас действительно особое отношение к вере, к Богу, и это нормально. Видите ли, про церковь все вспоминают только тогда, когда начинаются проигрыши. Проиграл – сходил в церковь. Но это нужно делать всегда.

Львов, Закарпатье, Волынь, Ивано-Франковск – это регионы с верующими людьми. Когда к нам приезжают футболисты из Луганска или Донецка – они сами говорят, что у них нет таких традиций, как здесь. И Пасху там не так сильно почитают, и Рождество. у нас все по-другому. Мы без веры никуда", – цитирует Кополовца Sport Arena.

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